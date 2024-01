Sospesa la partecipazione di Frontex alle operazioni contro l’immigrazione irregolare in Spagna: conflitto sul piano operativo per il 2024

Roma, 25 gennaio 2024 – La partecipazione di Frontex alle operazioni congiunte contro l’immigrazione irregolare sul versante del Mediterraneo, nel Mare di Alboran e alle Canarie, è stata sospesa a partire da ieri, poiché manca un accordo sul piano operativo proposto dall’agenzia europea di controllo alle frontiere per il 2024. L’annuncio è stato fatto da fonti di Frontex, secondo quanto riportato oggi da El Pais.

Attualmente, la Spagna è l’unico Paese dell’Unione Europea che non ha ancora rinnovato le operazioni congiunte con Frontex per l’anno in corso. La principale ragione di tale ritardo è la resistenza della Spagna nel accettare le condizioni dell’agenzia, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati dei migranti. Madrid sembra determinata a non cedere la responsabilità e la titolarità dei dati dei migranti alle autorità dell’agenzia europea.

Dopo la sospensione delle operazioni congiunte, fonti citate da El Pais affermano che le parti coinvolte si sono concesse una settimana di tempo per raggiungere un accordo. In caso contrario, l’articolo riporta che “saranno ritirate le risorse dispiegate in Spagna”. Ciò include circa 350 agenti impegnati con mezzi marittimi e aerei nel pattugliamento delle coste iberiche, compresa l’Operazione Indalo, operante nel Mediterraneo e nel Mare di Alboran.

Il ministro degli Interni spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha commentato l’accaduto, definendo la situazione come “una mera questione tecnica che verrà risolta nelle prossime ore, non operativa, ma di gestione ordinaria”. Tuttavia, la complessità della questione emerge dalla controproposta inviata dalla direzione generale di relazioni internazionali del ministero degli Interni martedì scorso, al limite della scadenza per l’inizio del nuovo ciclo di operazioni.

In conclusione, la sospensione delle operazioni congiunte e la mancata accettazione del piano operativo da parte della Spagna evidenziano le tensioni tra il paese e Frontex. Il periodo di una settimana concesso per raggiungere un accordo sarà cruciale per determinare se la collaborazione sarà ripristinata o se le risorse saranno ritirate, mettendo in discussione l’efficacia delle operazioni di controllo delle frontiere nell’area in questione.