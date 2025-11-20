Stati generali dell’immigrazione 2025: un confronto nazionale sulle nuove sfide della mobilità umana

Roma, 20 novembre 2025 – All’Università per Stranieri di Perugia si terranno, il 28 e 29 novembre 2025, gli Stati Generali dell’Immigrazione, un appuntamento di portata nazionale che riunirà istituzioni, studiosi, operatori, organizzazioni del settore e cittadinanza. L’iniziativa, aperta al pubblico, nasce per creare uno spazio di dialogo collettivo sulle trasformazioni che stanno ridisegnando l’Italia e l’Europa in termini di mobilità umana, integrazione e cittadinanza.

L’evento è promosso da CoNNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, IDEM Network, Associazione Nuovi Profili e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il sostegno del Progetto ESEU finanziato dalla Commissione Europea. Una rete articolata che testimonia l’urgenza di analizzare con competenza e visione i cambiamenti in corso.

L’apertura dei lavori sarà affidata al Magnifico Rettore Valerio De Cesaris, alla Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, ai rappresentanti del Ministero del Lavoro e dell’OIM, insieme ai promotori dell’iniziativa. A seguire, una tavola unitaria offrirà il contributo di figure di rilievo come Stefano Allievi e Paolo Ciani, che contribuiranno a delineare le priorità del dibattito nazionale in materia di immigrazione e cittadinanza.

Le sessioni tematiche prevedono un approfondimento su tre nodi strategici delle politiche migratorie contemporanee: immigrazione legale e decreti flussi, cittadinanza e appartenenza culturale, welfare e diritti. Temi che, tra riforme normative, esigenze del mercato del lavoro e trasformazioni sociali, incidono direttamente sia sulle traiettorie di vita delle persone migranti sia sulla capacità del Paese di essere competitivo, inclusivo e sostenibile.

La giornata conclusiva sarà dedicata alla sintesi dei lavori e alla definizione di raccomandazioni operative da indirizzare alle istituzioni italiane ed europee. Una fase cruciale, che trasforma il confronto in proposta politica e contribuisce a orientare le future strategie in materia di governance della mobilità, coesione sociale e inclusione. A chiudere l’iniziativa, una tavola rotonda vedrà riuniti accademici, rappresentanti istituzionali e parti sociali, in un dialogo che vuole mettere al centro la costruzione di un’Italia più aperta, pluralista e capace di valorizzare le nuove generazioni.

Gli Stati Generali dell’Immigrazione 2025 si propongono così come un luogo essenziale per interrogarsi sugli orizzonti della cittadinanza, della mobilità internazionale e dei diritti in un tempo di profondi mutamenti sociali, economici e culturali. Un appuntamento che invita tutta la cittadinanza a partecipare e contribuire alla costruzione di una società più coesa e inclusiva.