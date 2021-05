Gli ex pazienti covid non dovranno pagare il ticket sanitario per due anni

Roma, 5 maggio 2021 – Ticket sanitario gratuito per gli ex pazienti covid: all’interno del decreto Sostegni bis dovrebbe esserci un articolo dedicato proprio a chi è stato infettato dal virus. Secondo la bozza che circola ormai da giorni, infatti, l’obiettivo è quello di studiare gli effetti e i sintomi a lungo termine del Coronavirus.

Ticket sanitario gratuito covid, l’articolo del decreto Sostegni bis

A legiferare l’esenzione, e quindi il ticket sanitario gratuito per gli ex pazienti covid, dovrebbe essere l’articolo numero 31 del nuovo decreto Sostegni bis. Come si legge nel testo, infatti, si prevede l’esenzione delle “prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid”. Questo, però, non vale per tutte le prestazioni e per tutti in generale. La bozza specifica che l’obiettivo di questa misura, così come dell’investimento sul Sistema sanitario, è garantire delle cure omogenee a tutti coloro che hanno avuto il covid. E di farlo con un “programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un’attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata e anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia”.

Sostanzialmente, quindi, lo scopo è quello di analizzare gli effetti e i sintomi a lungo termine del coronavirus. In maniera completamente gratuita, ma in base alla severità della malattia. Agli ex pazienti Covid, dunque, “il Sistema sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito. Per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Oltre a questo, il governo Draghi tramite il nuovo decreto Sostegni bis dovrebbe varare 49 milioni di euro da utilizzare nei prossimi tre anni, e da distribuire alle Regioni in base al numero di abitanti. Questi fondi dovranno essere utilizzati per coprire le spese mediche dei pazienti che hanno superato il virus.

