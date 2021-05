Giornata Mondiale del Migrante. Il Papa: “Nazionalismi e individualismo dividono il mondo”

in

Roma, 6 maggio 2021 – “I nazionalismi chiusi e aggressivi e l’individualismo radicale sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali”.

Queste le parole di Papa Francesco nel messaggio della prossima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (26 settembre).

“In realtà – sottolinea Bergoglio – siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità”.