Trento lancia il nuovo portale del Comune con una sezione dedicata ai cittadini stranieri

Roma, 26 giugno 2025 – È online il nuovo portale istituzionale del Comune di Trento, un sito completamente rinnovato per garantire una navigazione più intuitiva, accessibile e in linea con le esigenze di tutti i cittadini. Attivo dai primi di giugno, il portale si presenta con un design moderno, pensato per migliorare la trasparenza e semplificare l’accesso alle informazioni.

Una delle novità principali è l’introduzione della sezione intitolata “Cittadino straniero”, pensata appositamente per le persone di origine non italiana che vivono a Trento o che intendono trasferirvisi. Si tratta di uno spazio dedicato dove è possibile trovare informazioni utili, contenuti pratici e servizi digitali in grado di facilitare l’inserimento e la gestione delle pratiche amministrative.

Questa nuova sezione aiuta i cittadini stranieri a orientarsi nei diversi ambiti della vita quotidiana – dalla residenza alla scuola, dalla sanità ai servizi sociali – promuovendo così l’inclusione e l’integrazione nella comunità locale.

Il nuovo portale rappresenta un passo importante verso una Pubblica Amministrazione più vicina e inclusiva, dove ogni cittadino, indipendentemente dalla propria provenienza, può accedere facilmente alle informazioni e usufruire dei servizi del Comune.

