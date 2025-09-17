Ukro: a Trento la settima edizione del festival della cultura ucraina

Roma, 17 settembre 2025 – Domenica 28 settembre 2025 la Trentino Music Arena ospiterà per la prima volta Ukro, il festival della cultura ucraina in Italia, giunto alla sua settima edizione. L’evento, patrocinato dal Comune di Trento, si terrà negli spazi di San Vincenzo, gli stessi che accolgono l’Oktoberfest, a simboleggiare un incontro tra culture mitteleuropee e ucraine.

Ukro è un movimento culturale itinerante che promuove la cultura ucraina attraverso iniziative artistiche. Dopo aver fatto tappa a Milano, Bergamo, Brescia, Padova, Venezia e Bologna, nel 2025 il festival approda a Trento grazie all’associazione culturale Rasom, che rappresenta la comunità ucraina in Trentino e che lo scorso anno ha vinto il concorso artistico interno alla manifestazione.

Il programma del 28 settembre prevede spettacoli di canto, danza, teatro e musica, accompagnati da mercatini di artigianato e stand enogastronomici dedicati alla cucina ucraina. Non mancheranno una lotteria di beneficenza e un momento di preghiera condiviso, a sottolineare la dimensione comunitaria dell’evento.

Cuore pulsante del festival sarà il concorso artistico nazionale, con la partecipazione di dodici associazioni provenienti da dieci città italiane. Le esibizioni verranno valutate da una giuria di professionisti della diaspora ucraina, chiamati a decretare i vincitori di questa edizione.

Con il suo ricco programma e l’intreccio di tradizioni, Ukro conferma il suo ruolo di ponte culturale tra l’Italia e l’Ucraina, offrendo al pubblico trentino un’occasione unica per scoprire e vivere da vicino la vitalità di una comunità in crescita.