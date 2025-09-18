Un tetto per chi è in difficoltà: il comune di Prato apre le porte del programma Domus

Roma, 18 settembre 2025 – A Prato nessuno deve sentirsi solo di fronte alla perdita della propria casa. Con questo spirito il Comune di Prato ha avviato il Programma di Intervento “Domus”, un progetto che mette a disposizione alloggi per chi vive una condizione di emergenza abitativa e attraversa un momento di grave disagio socio-economico.

Gli appartamenti saranno destinati a famiglie italiane, straniere e anche a cittadini provenienti da Paesi extra-UE, purché titolari di permesso di soggiorno C.E. e già in carico ai Servizi Sociali. La scelta non è casuale: l’obiettivo è sostenere chi si trova in situazioni di forte vulnerabilità, dove la casa diventa la frontiera più fragile dell’inclusione sociale.

Le storie che portano a chiedere aiuto sono spesso complesse. C’è chi riceve un sfratto esecutivo non prorogabile, con l’incubo di vedersi portar via l’abitazione con la forza pubblica. Ci sono famiglie segnate da un provvedimento di separazione o da una sentenza di separazione giudiziale, che impone di lasciare l’alloggio. Ci sono casi di conciliazione giudiziale o di esproprio, ma anche di chi vive in alloggi impropri, segnalati dall’ASL, o in aree attrezzate da cui si è costretti ad andare via.

Per il 2025 i tempi sono precisi: le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 di martedì 30 settembre, attraverso il modulo allegato all’avviso. Sarà poi l’Ufficio Emergenza alloggiativa gestione e controlli a stilare la graduatoria con i nomi di chi potrà finalmente trovare un tetto.

Ma “Domus” non si ferma a quest’anno. Dal 2026 in avanti, le domande potranno essere inoltrate in ogni momento. Quelle arrivate nella prima metà dell’anno (dal 1° gennaio al 30 giugno) vedranno la pubblicazione della graduatoria entro settembre, mentre quelle presentate nella seconda metà (dal 1° luglio al 31 dicembre) avranno risposta entro marzo dell’anno successivo.

L’iniziativa nasce dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.302 del 07/07/2025 e si inserisce nel più ampio Sistema di inclusione sociale per l’abitare. Un progetto che non offre solo un alloggio, ma soprattutto una possibilità di ripartenza, restituendo dignità e sicurezza a chi si trova in difficoltà.