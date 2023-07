Una guida pratica per i cittadini marocchini che si stabiliscono in Italia

Roma, 5 luglio 2023 – Il Consiglio della comunità marocchina all’estero (Ccme) e l’Acli hanno lanciato un’iniziativa con l’obiettivo di agevolare l’integrazione e promuovere lo scambio culturale tra l’Italia e il Marocco. Come parte di questa iniziativa, sarà presentata una guida pratica in arabo e italiano per fornire supporto ai marocchini che si trasferiscono in Italia. L’accordo firmato tra le due istituzioni prevede anche corsi di lingue e assistenza burocratica, oltre a promuovere la conoscenza reciproca delle culture.

Accompagnare i percorsi di insediamento

Il primo obiettivo della guida è quello di accompagnare i marocchini nel loro percorso di insediamento in Italia. Spesso, l’integrazione può essere compromessa dalla mancanza di conoscenza delle leggi e dei bisogni socio-culturali del nuovo Paese. La guida fornirà informazioni essenziali sul sistema legale italiano, i diritti e doveri dei cittadini, nonché informazioni pratiche sulle procedure burocratiche, come l’ottenimento dei documenti di identità, l’iscrizione al sistema sanitario e l’accesso al sistema educativo.

Corsi di lingue e sostegno linguistico

La conoscenza della lingua italiana è fondamentale per una piena integrazione nella società italiana. Pertanto, l’accordo tra il Ccme e l’Acli prevede corsi di lingua italiana per i migranti marocchini. La guida fornirà informazioni su come accedere a tali corsi e su altre risorse linguistiche disponibili, come le scuole di lingua e i programmi di tandem linguistico. Un adeguato supporto linguistico favorirà la comunicazione, l’accesso all’occupazione e la partecipazione attiva nella vita comunitaria.

Conoscere la cultura italiana

L’integrazione culturale è altrettanto importante quanto l’integrazione sociale ed economica. La guida offrirà informazioni sulla cultura italiana, tradizioni, festività e norme sociali. Conoscere la cultura del Paese ospitante aiuterà i marocchini a comprendere meglio le dinamiche sociali e a stabilire relazioni positive con la comunità locale. Allo stesso tempo, l’iniziativa promuoverà anche la conoscenza della cultura marocchina tra gli italiani, favorendo lo scambio interculturale e la coesistenza armoniosa.

Sostenere la comunità migrante

Oltre ai corsi di lingua e alle informazioni sulla cultura, l’accordo tra il Ccme e l’Acli prevede ulteriori iniziative per sostenere i migranti marocchini. Queste iniziative potrebbero includere programmi di orientamento al lavoro, servizi di consulenza legale, sostegno psicologico e attività di networking. L’obiettivo è fornire un sostegno globale per aiutare i marocchini a integrarsi pienamente nella società italiana, superando gli ostacoli e le sfide che possono incontrare lungo il percorso.