Tucu Correa sposa Chiara Casiraghi, al matrimonio dell’anno Dj Sergio Paz ha fatto ballare gli ospiti di lusso

Il calciatore dell’Inter Joaquín Correa, meglio conosciuto come Tucu Correa, si è sposato questo venerdì 30 giugno con Chiara Casiraghi, figlia dell’ex calciatore di Juventus, Lazio, Chelsea e della Nazionale Italiana, Pierluigi Casiraghi, a Panzano in Chianti (Firenze), e quel che è iniziato

con una cerimonia religiosa, si è concluso con una grande festa, dove gli ospiti di lusso hanno potuto ballare sotto i mix di Dj Sergio Paz.

DJ Sergio Paz

Sergio Paz, nato a Cuba e cresciuto artisticamente a Roma, è arrivato in Italia all’età di 8 anni e ha iniziato la sua carriera come artista ai 18 anni, suonando nei migliori locali notturni della capitale italiana. Dj Sergio Paz, nel corso della sua carriera, ha collaborato con vari artisti di

fama nazionale ed internazionale; Sergio è attualmente il dj live del cantante Don Chezina, questo lavoro gli ha aperto molte porte ed è stato una finestra di lancio come dj a livello internazionale; così, grazie al suo temperamento e alla sua professionalità, ha avuto l’opportunità di viaggiare e

farsi conoscere in diversi paesi come: Norvegia, Giappone, Miami, Spagna, ed altri.

Sergio ha lavorato anche come DJ radiofonico su Radio Mambo e ha recentemente pubblicato il brano “La The Best” insieme al cantante Garcia Pa’, grazie alle sue esperienze è diventato un punto di riferimento della musica Urbana per molti in tutta Italia.

Sergio Paz, il dj che ha fatto ballare tutti al matrimonio del calciatore Tucu Correa

Il matrimonio di “Tucu” è stato un successo, il calciatore ha potuto festeggiare in grande stile con una cerimonia glamour che ha avuto come ospiti i campioni del mondo, tra i giocatori hanno partecipato: Paulo Dybala, Pico Mónaco, Agus Gandolfo, Juan Musso, Luis Felipe Ramos, Gonzalo Escalante e Lautaro Martinez; in questa occasione, Dj Sergio Paz ha messo a ballare a tutti fino all’alba, dove il divertimento èstata la parola d’ordine per tutta la notte.

Abbiamo contattato telefonicamente Sergio Paz, felice e soddisfatto del suo lavoro, ci ha raccontato che “È stata una serata fantastica, anche per me, l’affetto e l’apprezzo che mi hanno dato è stato stupendo, anche dopo l’evento, ho pubblicato alcuni post sui miei social e dopo aver fatto ciò, ho

ricevuto molto supporto dai miei follower, che mi hanno incoraggiato ad andare avanti” sottolinea.

Infatti questa esperienza per l’artista è di grande incoraggiamento per grandi progetti futuri.

Quest’estate possiamo trovare Dj Sergio Paz come dj resident, al Country Club in Costa Smeralda Sardegna.

CZ.León