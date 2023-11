“Unwanted – Ostaggi del mare”: una nuova serie di Sky sul dramma dei migranti

Roma, 31 ottobre 2023 – Il prossimo 3 novembre, Sky presenterà una nuova serie originale che affronterà questioni morali ed etiche legate all’immigrazione e al salvataggio in mare. Si chiamerà “Unwanted – Ostaggi del mare”, e racconta la storia di una nave da crociera, la Orizzonte, che si imbatte in un gruppo di migranti in difficoltà. La serie, prodotta da Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production, è ispirata all’inchiesta giornalistica “Bilal” di Fabrizio Gatti, un giornalista sotto copertura che ha esplorato le rotte migratorie attraverso il deserto del Sahara.

Migranti, su Sky dal 3 novembre “Unwanted-Ostaggi del mare”

Il regista Oliver Hirschbiegel, noto per film come “La Caduta – Gli Ultimi Giorni di Hitler” e “L’Ombra della Vendetta,” guida tutti gli episodi della serie. Girata in diverse lingue, tra cui inglese, italiano, tedesco, francese e vari dialetti africani, la serie vanta un cast multiculturale guidato da Marco Bocci e Jessica Schwarz. La trama si sviluppa quando la nave da crociera Orizzonte, affollata di turisti occidentali, soccorre un gruppo di migranti dopo il naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell’equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecciano così con quelle dei profughi salvati. La situazione, poi, prende una piega drammatica quando alcuni migranti, disperati dopo aver scoperto che la nave non è diretta in Italia, decidono di prendere in ostaggio la nave.

Molto probabilmente, “Unwanted” solleverà importanti questioni morali, etiche e umanitarie legate all’immigrazione e al salvataggio in mare, esplorando le complesse dinamiche tra i migranti, l’equipaggio della nave e i passeggeri. Inoltre, promette di gettare luce su uno dei temi più urgenti e dibattuti dell’attualità e di far riflettere gli spettatori su complessità e dilemmi legati all’immigrazione e al salvataggio in mare.

La serie è creata e scritta da Stefano Bises, sceneggiatore noto per il suo lavoro in serie come “Gomorra,” “Il Miracolo” e “The Young Pope,” con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. La sua visione sarà disponibile in streaming esclusivamente su Now, piattaforma di Sky, a partire dal 3 novembre. Ogni venerdì su Sky Atlantic, poi, verranno trasmessi due episodi a settimana. La serie sarà accessibile in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa.

