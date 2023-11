Cos’è il permesso di soggiorno per assistenza minori? L’esperto risponde

Roma, 31 ottobre 2023 – Il permesso di soggiorno per assistenza minori, previsto dall’art.31 TUI, è rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

La procedura prevede: deposito del ricorso, fissazione udienza dinanzi al Giudice, relazione dei servizi sociali, decreto. Se il provvedimento è favorevole la Questura rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minori.

Questa tipologia di permesso consente di svolgere attività lavorativa, di viaggiare e alla sua scadenza può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Può accadere che il Tribunale non accolga il ricorso. In questo caso, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, è possibile proporre reclamo dinanzi alla Corte di Appello competente. Dopo il deposito del reclamo la Corte di Appello valuterà se sussistono i requisiti per rilasciare un permesso per assistenza minori o confermare il rigetto del Tribunale dei Minori.

Importante: il termine per il reclamo è perentorio ossia entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Francesca Pia Testini, avvocato

Per altre informazioni utili sul mondo dell’immigrazione, acquista il manuale “Diritto degli stranieri” a cura di Francesca Pia Testini 🔗 link https://amzn.eu/d/1QebdhN