Ventimiglia, sette migranti si nascondono su Tir per andare in Francia: denunciati

Roma, 15 aprile 2021 – Hanno provato ad entrare in Francia salendo di nascosto su un camion a Ventimiglia ma il mezzo pesante che anziché dirigersi oltre confine è andato in direzione Alessandria.

Il conducente del mezzo, proveniente dalla Francia, ha sentito alcuni rumori nel cassone ed ha allertato la Polizia Stradale. Il tir è stato così bloccato al casello autostradale di Alessandria Ovest dell’autostrada A/21 “Torino-Piacenza” e lì gli agenti, hanno trovato, nascosti dietro al carico dei bancali di legno trasportati, 7 ragazzi del Bangladesh.

I sette ragazzi (uno dei quali minorenne) sono stati portati in Questura ad Alessandria per le procedure di identificazione e di gestione amministrativa della posizione di stranieri irregolari sul territorio nazionale. I sei Bengalesi maggiorenni sono stati denunciati per ingresso illegale nel territorio dello Stato mentre il minorenne è stato trasferito presso una struttura dei servizi sociali comunali.