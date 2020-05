Proroga del permesso di soggiorno, ecco cosa cambia col Decreto Cura Italia

in

Roma, 8 maggio 2020 – Dal 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge di conversione del “Decreto Cura Italia”, portando un’importante novità anche in materia di cittadini stranieri: la proroga del permesso di soggiorno fino al 31 agosto 2020.

Il prolungamento, prima previsto fino al 15 giugno per i permessi di soggiorno con scadenza fino al 15 aprile, comporta che i cittadini stranieri potranno richiederne il rinnovo entro 60 giorni a partire dal 31 agosto 2020.

Che tipi di permesso di soggiorno vengono prolungati?

Il termine per la proroga della validità dei permessi di soggiorno interessa anche i casi di:

Permessi di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato;

Permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

Permessi di soggiorno per motivi familiari;

Permessi di soggiorno per studenti.

Vale anche per i casi di:

documenti di viaggio rilasciati ai titolari dello status di rifugiato o, in casi particolari, di protezione sussidiaria;

nullaosta per ricongiungimento familiare, lavoro stagionale, lavoro in casi particolari (blu card, trasferimenti infrasocietari, ricerca). In questo caso il termine per richiedere il visto di ingresso inizierà a decorrere dal 31 agosto 2020;

conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale. I relativi procedimenti rimangono sospesi fino al 31 agosto 2020;

autorizzazione rilasciata da altro Stato dell’Unione Europea ai senti dell’art. 5, co. 7 T.U. Immigrazione, che permette di soggiornare in Italia.

Si segnala inoltre che anche i permessi di soggiorno per richiesta di asilo mantengono validità fino al 31 agosto 2020, come già previsto dal Decreto “Cura Italia” per tutti i documenti di riconoscimento.

Eccezioni riguardo al lavoro stagionale

Unica eccezione vale invece per i permessi di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, la cui validità è stata estesa fino al 31 dicembre 2020.

Fonti normative: LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. 18/2020 Circolare Ministero dell’Interno