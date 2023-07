Rinnovo permesso di soggiorno per studio. Sono uno studente universitario straniero, quanti esami devo aver sostenuto per rinnovare il mio permesso?

Roma, 30 giugno 2023 – Il Permesso di soggiorno per studio, autorizzando il cittadino straniero a soggiornare in Italia per seguire un determinato corso universitario o di formazione, vincola il richiedente ad alcune condizioni per il suo mantenimento.

Nello specifico, lo studente che richiede il rinnovo del titolo deve dimostrare:

adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno;

di avere una copertura assicurativa contro il rischio di malattia ed infortuni per il periodo di durata del suddetto permesso;

il superamento di almeno un esame per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno,

Con riferimento agli esami occorre quindi prestare attenzione: deve sostenerne e superarne almeno uno per ottenere il primo rinnovo, ed almeno due per il secondo, salvo causa forza maggiore che dovrà essere dimostrata in sede di richiesta in sede di rinnovo del titolo (ad esempio in caso di malattia). Quindi, in caso di mancata prova di tale forza maggiore il permesso potrà essere negato.

E’ utile inoltre sapere che il permesso per studio può essere rinnovato anche nel caso si cambi studio o sede del corso con riferimento al quale era stato in origine concesso.

Ancora, anche quando il titolo venga rilasciato per un singolo corso è possibile ottenere il rinnovo del titolo se lo straniero, ma solo se lo studente straniero si iscrive ad un corso di laurea attinente a quel corso per il quale era stato richiesto l’ingresso.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato