Comunità. Guillermo Lasso è il nuovo presidente dell’Ecuador

Roma, 16 aprile 2021 – L’Ecuador ha un nuovo presidente ed è di destra. Guillermo Lasso, 65 anni, economista, che ha sconfitto il candidato di Rafael Correa. La comunità ecuadoriana in Italia si è recata alle urne numerosa e con voglia e speranza di un cambiamento radicale nel Paese latinoamericano.

Dopo una lunga giornata e con i sondaggi contro, Guillermo Lasso, candidato dell’alleanza conservatrice CREO-PSC, vince le elezioni presidenziali tenutesi domenica in Ecuador e nel mondo.

Il nuovo presidente eletto ha dichiarato vittoria quando aveva ottenuto il 52,50% dei voti con il 97,79% dei voti contati al secondo turno, cinque punti sopra il suo rivale Andrés Arauz, il delfino dell’ex presidente Rafael Correa (2007- 2017).

“Dal 24 maggio, in qualità di presidente, mi dedicherò alla costruzione di un progetto nazionale che continui ad ascoltare tutti perché questo progetto apparterrà a tutti voi e a tutti gli ecuadoriani. Oggi avete deciso che sia così, che iniziamo un periodo di incontro in cui i 17 milioni di ecuadoriani possono lavorare insieme” – queste le prime parole di Lasso dopo aver appreso del suo trionfo nelle sala di congressi della città di Guayaquil.

Da parte sua, Andrés Arauz, candidato dell’alleanza di sinistra Unión Por la Esperanza (UNES) ed erede politico di Correísmo, ha raggiunto il 47,50% , secondo i dati ufficiali. Ha riconosciuto la vittoria del suo avversario dicendo che si trattava di una “battuta d’arresto politica” ma “non di una sconfitta politica o morale”.

“Grazie per aver rettificato il tuo impegno a rafforzare la democrazia nel nostro Paese. Con El Ecuador del Encuentro, vinciamo tutti”, ha ringraziato il presidente eletto Arauz nel suo resoconto ufficiale, che ha ricevuto anche gli auguri dei leader latinoamericani.

La vittoria di Lasso, che ha preso il comando durante quasi tutto il vertiginoso scrutinio, è stata la grande sorpresa nel Paese sudamericano, dove è riuscito a raccogliere il sostegno degli elettori dopo la vittoria di Arauz al primo turno tenutosi il 7 febbraio , con una differenza di 12,98 punti percentuali.

Ex banchiere e candidato alla presidenza nelle altre due precedenti occasioni, una contro Correa nel 2013 e la seconda contro Lenín Moreno nel 2017, Lasso aveva assicurato che questa sarebbe stata l’ultima volta che si sarebbe candidato alle elezioni.

Il voto nullo, il vincitore invisibile delle elezioni

Secondo i dati del Consiglio elettorale nazionale (CNE), più di un milione e mezzo di ecuadoriani hanno votato nullo alle urne, rappresentando il 16,29% del 98,40% dei voti contati. Un evento senza precedenti nel Paese.

La media storica è superiore al 9% e il maggior numero di voti nulli nella storia recente del Paese si è verificato nel primo turno presidenziale del 2006 , che ha raggiunto l’11,80%.

Il fenomeno è dovuto all’appello dell’ex candidato indigeno Yaku Pérez, che ha chiesto ai suoi sostenitori di respingere le proposte di Lasso e Arauz dopo averle considerate fraudolente nel primo round del 7 febbraio.

Pérez ha denunciato che in quel voto è stato oggetto di frodi e incongruenze elettorali, sebbene gli organi competenti abbiano respinto la sua richiesta di riconteggio dei voti in diverse province del Paese, lasciando, secondo i risultati ufficiali, 32mila voti al conservatore Guillermo Lasso.

E nonostante il fatto che la sua candidatura presidenziale non abbia avuto successo, il movimento politico ha raccolto nelle legislature di febbraio la più alta rappresentanza di una formazione indigena nel parlamento ecuadoriano, diventando la seconda forza politica con 26 membri dell’assemblea.

Per “voto indigeno” si intende il voto di quella popolazione, che rappresenta fino al 7% del Paese, e di tutti quelli di altri gruppi che si identificano con questo gruppo sociale e ambientale, che nel complesso hanno dato a Pérez quasi 1, 8 milioni voti al primo turno.

