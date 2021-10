Premio IILA-Cinema: i vincitori latino-americani saranno premiati a Roma il 24 ottobre

Roma, 22 ottobre 2021 – Domenica 24 ottobre presso la Casa del Cinema di Roma, nell’ambito del programma “Risonanze”, una specifica rassegna della prestigiosa Festa del Cinema di Roma, l’IILAOrganizzazione internazionale italo-latino americana presenta i film vincitori del Premio IILA-Cinema, un progetto realizzato con il contributo del Ministero degli Esteri e Cooperazione Internazionale italiano, in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e Festa del Cinema di Roma, rivolto a divulgare la nuova cinematografia latinoamericana presso il pubblico e presso gli operatori dell’industria cinematografica italiana ed europea.

PREMIO IILA-CINEMA

Con questo Premio, alla sua prima edizione, l’IILA vuole dunque offrire un riconoscimento alla creatività dei giovani registi latinoamericani e incentivare la produzione di nuove opere, con la ulteriore finalità di contribuire alla riattivazione dell’industria cinematografica, uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia.

Una giuria d’eccezione, presieduta da Felice Laudadio (già Direttore della Mostra del Cinema di Venezia e Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Italia) e composta da Esteban Ferrari (Presidente FEISAL – Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina – Argentina), Eleonora Loner (regista – Brasile), Daniela Michel (Direttrice Festival de Morelia – Messico), Giorgio Gosetti (Direttore Casa del Cinema, Italia) e Giovanna Taviani (regista, Fondatrice del Salina Doc Fest – Italia), ha scelto i film vincitori della 1° edizione del Premio IILACinema, che saranno proiettati nella Sala Deluxe, in lingua originale con sottotitoli.

IL PROGRAMMA

Ore 16.30 – Categoria Innovazione:

Terranova, vincitore, Alejandro Alonso Estrella (Cuba)

Ore 18.00 – Categoria Documentari:

Danza combate, vincitore, Camila Daniela Rey (Argentina)

Pàttàki, menzione d’onore, Everlane Moraes Santos (Brasile/Cuba)

Ore 20.00 – Cerimonia di premiazione delle opere selezionate

Ore 20.30 – Categoria Fiction:

Años luz, vincitore, Joaquín Mauad (Uruguay)

Acordes, menzione d’onore, José Antonio de la Torre Vega (Messico)

I VINCITORI

Nel corso della serata la Segretario Generale dell’IILA Antonella Cavallari procederà

alla premiazione dei vincitori delle categorie Innovazione, Documentari e Fiction che, a

causa delle attuali restrizioni sanitarie, assisteranno on-line alla cerimonia, alla presenza

degli ambasciatori di vari paesi della Regione. I registi premiati viaggeranno in primavera a

Roma, come previsto dal Premio, per partecipare ad una serie di incontri organizzati

dall’IILA con professionisti e studenti di cinema, definiti in base al profilo e agli interessi di

ciascuno dei vincitori.

Modalità di accesso

Ai sensi del decreto n.105 del 23 luglio l’accesso è consentito ai soggetti muniti di

certificazione verde COVID19 (Green Pass) e di documento di identità. L’ingresso alle sale

è gratuito e subordinato alla prenotazione da effettuare presso la portineria a partire da

un’ora prima dell’inizio. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



