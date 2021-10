Al via domani il processo a Salvini per il caso Open Arms

Roma, 22 ottobre 2021 – Inizierà domani, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, il processo Open Arms a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso della nave dell’ong spagnola che nell’agosto 2019 dopo aver salvato 147 migranti rimase in mare per giorni in attesa di poter far sbarcare i naufragi.

Lo scorso 15 settembre l’udienza è stata aperta e subito chiusa e rinviata a domani dal Presidente della seconda sezione penale Roberto Murgia. Non ci sono state questioni preliminari da parte dell’accusa, rappresentata dai sostituti Giorgia Righi e Calogero Ferrara, sostituto della Procura penale europea che ha ottenuto l’applicazione a questo processo.

Il presidente Murgia ha invitato l’accusa a citare i primi testi da convocare per l’udienza successiva, ma a quanto apprende l’agenzia Adnkronos non ci saranno testi dell’accusa. Saranno presentati solo documenti e prove. Ma Salvini sarà in aula.

Sono complessivamente 26 i testimoni inseriti nella lista depositata dalla Procura di Palermo alla cancelleria della II sezione del Tribunale di Palermo.