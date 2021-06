Amnesty International contro la Grecia: “Violenze e respingimenti illegali di migranti”

in

Roma, 24 giugno 2021 – “La polizia di frontiera greca trattiene in maniera violenta e illegale gruppi di rifugiati e migranti prima di rimandarli sommariamente in Turchia, contravvenendo ai propri obblighi in materia di diritti umani previsti dal diritto internazionale e comunitario”.

È la denuncia di Amnesty International nel rapporto pubblicato dal titolo “Grecia: violenze, bugie e respingimenti”, che documenta i respingimenti illegali delle autorità greche, via terra e via mare”.

Nel video-denuncia, gli interventi di Adriana Tidona, ricercatrice di Amnesty International sull’immigrazione in Europa e Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia.