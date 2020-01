Migranti. Majorino (PD): “Aprire il fronte della parziale regolarizzazione di chi arriva come migrante economico”

Roma, 22 gennaio 2020 – “Serve un cambiamento totale delle leggi sull’immigrazione realizzato nel nome di una nuova strategia politica”.

Lo chiede l’europarlamentare del PD Pierfrancesco Majorino in un suo articolo pubblicato sul blog dell’HuffPost.

“C’è bisogno di una nuova proposta in materia di immigrazione – sottolinea Majorino – che ponga l’accento sulla regolamentazione e gestione dei flussi avendo il coraggio (come sostiene per esempio la proposta del cartello “Ero straniero”) di aprire il fronte della parziale regolarizzazione di chi arriva come “migrante economico”, e soprattutto sostenendo l’accoglienza diffusa e il recupero di una sorta di “sistema SPRAR nuovamente potenziato” come primo passo per la cosiddetta integrazione”.