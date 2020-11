Comunità. I Latinos in Italia piangono la scomparsa del fenomeno del calcio Maradona

Roma, 26 novembre 2020 – Milioni di fans, latinoamericani in Italia e nel mondo, piangono la morte di Diego Armando Maradona, che ha causato un profondo dolore a molti dei suoi tifosi, soprattutto napoletani.

La morte di Maradona è avvenuta dopo aver subito un intervento chirurgico pochi giorni fa. Per quelle coincidenze nella vita, Maradona morì lo stesso giorno in cui morì Fidel Castro, il 25 novembre di 4 anni fa. La sua morte ha sconvolto il mondo intero e soprattutto l’Italia, il paese in cui il miglior calciatore di tutti i tempi ha vissuto i migliori anni della sua carriera.

“Addio a Diego Maradona: il mondo piange il più grande calciatore di tutti i tempi”. È così che i latini in Italia si sono manifestati sui social network. In effetti “El Diego” ha avuto la sua vita piena di successi e fallimenti. Un Luna Park di amore ed eccessi, dove nonostante la frenesia sapeva sempre dove si trovava. Non ha mai dimenticato o negato le sue origini nonostante i soldi, i lussi e l’essere considerato da molti un Dio vivente.

“El Pibe è un idolo. Tutti sanno chi è e grazie a lui brilla anche la bandiera di Latinoamerica, semplicemente il miglior calciatore di tutti i tempi”, dice un membro dell’Associazione degli argentini in Italia.

“Un’icona per tutto il mondo che ha cambiato Argentina e al Napoli”, cosi è stato definito Maradona nella prestigiosa testata sportiva, la Gazzetta dello Sport.

“Nessuna città si è mai identificata così tanto con Diego come con Napoli, somigliandogli in tutte le sue contraddizioni. Amante della famiglia. Bellezza e spreco. Amore e droghe. Sullo sfondo, il salvataggio degli ultimi, la lotta contro i potenti, il calcio e oltre il calcio”, si legge.

Su Twitter le squadre di calcio di giovani latinoamericani in Italia hanno commentato: “Il mondo del calcio è rimasto orfano della sue grande icona: Adiós Maradona”.



“La notizia della morte di Maradona ha significato un terremoto in Argentina, che piange la perdita del suo idolo più amato”, hanno aggiunto i fan del Pibe de Oro.



Tuttavia, non c’è dubbio che Maradona fosse lo specchio di tutti noi. Un riflesso, su tutto ciò che ci piace e non ci piace vedere di noi stessi. Quel specchio che ci fa vedere la gran parte del meglio e del peggio della nostra idiosincrasia. Quando ho visto che le persone e il mondo in generale piangono per qualcuno in massa, è per una sola ragione: perché una persona, ci ha commossi. Piangono per un idolo che a un certo punto ci ha fatto piangere di gioia o di tristezza. E questo succede con Diego. Adiós Pibe.

Cristina Zambrano León

Puoi leggere questo articolo in spagnolo nel portale per i Latinoamericani in Italia Expreso Latino: Latinos en Italia lloran al más grande de todos “MARADONA” https://expresolatino.net/cultural/historia/latinos-en-italia-lloran-al-mas-grande-de-todos-maradona/