Salvini: “Il Governo vuole corsie veloci per le cittadinanza, uno scempio”

Roma, 26 novembre 2020 – “Espulsioni rese praticamente impossibili, corsia veloce per le cittadinanze, impossibile rimandare al proprio Paese chi si dichiara gay: il Decreto Clandestini prende il posto dei Decreti Sicurezza. PD e 5 Stelle, assicurando la maggioranza a provvedimenti come questi, saranno ricordati come i responsabili di una folle e anti-italiana gestione dell’immigrazione, che ingrassa il business di mafie e trafficanti senza scrupoli. Al governo ci torniamo e rimedieremo a questo scempio”.

Lo ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.