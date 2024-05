Confronto in Germania su migrazione, accoglienza e asilo. Visita a Berlino del Capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione

Roma, 22 maggio 2024 – Si è conclusa la visita a Berlino del Capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Viminale prefetto Laura Lega, effettuata su invito del suo omologo, il Capo del dipartimento per la Migrazione e il Rimpatrio Ulrich Weinbrenner.

La visita è stata l’occasione per una serie di incontri presso il ministero dell’Interno federale tedesco e presso l’ufficio federale per la Migrazione (BAMF), che hanno consentito di rafforzare il confronto sul tema migratorio e sui reciproci sistemi di gestione dell’accoglienza e dell’asilo.

A questo scopo sono stati visitati anche il centro di accoglienza di Tegel, il più grande della Germania con una capacità di 6000 posti circa, e uno dedicato all’integrazione degli stranieri (Lebenswelt).

«È stata un’occasione proficua di dialogo sui diversi sistemi di gestione dei flussi, anche alla luce del nuovo Patto per l’Asilo europeo e per valorizzare le rispettive best practices», ha dichiarato il prefetto Lega al termine della visita, assicurando che l’iniziativa si inserisce in un collaudato rapporto collaborativo che proseguirà nell’ottica di un’implementazione della cooperazione in Europa.