Il programma di ritorno umanitario volontario dell’OIM in Libia: dal 2015 un’ancora di salvezza per 80mila migranti

Roma, 22 maggio 2024 – Dal 2015, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha aiutato 80.000 migranti bloccati in Libia a tornare volontariamente e in sicurezza nei propri paesi d’origine grazie al Programma di Ritorno Umanitario Volontario (VHR). Questo programma ha rappresentato una risorsa vitale per migliaia di persone provenienti da 49 paesi diversi in Africa e Asia, offrendo loro una via sicura e dignitosa per ritornare a casa e ricostruire le loro vite.

Tra i beneficiari del VHR, si contano 2.733 vittime di tratta, 843 minori non accompagnati o separati e 5.144 migranti con necessità mediche. L’iniziativa non si limita a facilitare il ritorno dei migranti, ma fornisce anche un’ampia gamma di servizi di supporto post-ritorno. Questi includono assistenza all’accoglienza nei paesi di origine e pacchetti completi di reintegrazione che comprendono sostegno economico, sociale e psicosociale.

La Libia è stata a lungo un crocevia fondamentale per i migranti in transito provenienti da tutta l’Africa. Tuttavia, molti di essi si trovano a fronteggiare gravi difficoltà, spesso rimanendo bloccati con poche possibilità di tornare a casa. In questo contesto, il Programma di Ritorno Umanitario Volontario dell’OIM fornisce un aiuto essenziale, assicurando operazioni di emergenza sicure, dignitose e rapide in un ambiente operativo complesso e rischioso.

Finanziato dall’Unione Europea e dai governi di Italia e Svizzera, il programma offre vari servizi per sostenere i migranti. Tra questi, servizi di sensibilizzazione, una hotline informativa, assistenza per l’ottenimento di documenti di viaggio, servizi consolari, consulenza individuale e screening delle vulnerabilità. Inoltre, i migranti ricevono assistenza immediata, controlli sanitari prima della partenza, supporto logistico per il trasporto e coordinamento con altre agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni. Particolare attenzione è rivolta ai rimpatriati vulnerabili, con assistenza specifica fornita in collaborazione con i paesi di origine.

Grazie al Programma di Ritorno Umanitario Volontario, l’OIM ha creato una rete di sostegno che garantisce un ritorno sicuro e dignitoso ai migranti bloccati in Libia, offrendo loro l’opportunità di ricostruire una nuova vita nei propri paesi di origine.