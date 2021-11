Corridoi umanitari per cittadini afghani, domani la firma di un protocollo di intesa al Viminale

Roma, 3 novembre 2021 – Aprire un canale di ingresso legale per cittadini afghani bisognosi di protezione internazionale provenienti da Pakistan e Iran, ed eventuali altri Paesi di primo asilo o Paesi di transito. É l’obiettivo del protocollo di intesa la cui sottoscrizione, domani al Viminale, alla presenza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, verrà trasmessa in diretta streaming alle ore 13 sul sito interno.gov.it e sul canale Youtube del ministero dell’Interno.

Il documento è la sintesi di un lavoro coordinato dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Viminale al quale hanno preso parte i rappresentanti del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), della Conferenza episcopale italiana, della Comunità di Sant’Egidio, della Federazione delle Chiese Evangeliche, della Tavola Valdese, dell’Associazione ricreativa e culturale italiana (Arci), dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr).