Minori stranieri non Accompagnati: al via il progetto Percorsi 4

Roma, 3 novembre 2021 – Il progetto ha l’obiettivo di realizzare percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e di giovani migranti, fino a 24 anni non compiuti, che abbiano fatto ingresso in Italia come MSNA.

I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della “dote individuale“, con la quale viene garantita l’erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze, all’inserimento socio-lavorativo e all’accompagnamento verso l’autonomia (orientamento e tirocinio).

Sono messe a disposizione 1.500 doti nelle cinque regioni target del Programma Operativo Complementare “LEGALITÀ” 2014 – 2020: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a partire dall’8/11/2021 e non oltre le 24:00 del 23/12/2021, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo percorsi@pec.anpalservizi.it indicando nell’oggetto “Progetto Percorsi 4“.

INFO: pagina dedicata all’avviso sul sito Anpal Servizi