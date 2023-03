Decreto Flussi 2022: prorogato al 24 marzo il termine per la precompilazione delle domande

Roma, 23 marzo 2023 – Ancora qualche giorno per preparare le domande per far arrivare in Italia e assumere lavoratori stranieri nell’ambito dei flussi d’ingresso 2022.

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che ci sarà tempo fino alle ore 13,00 del24 marzo, per accedere (tramite SPID) alla sezione “Sportello Unico Immigrazione” del Portale Servizi del Ministero dell’Interno e precompilare e salvare i moduli. Il sistema è attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le domande potranno essere inviate successivamente, a partire dalle ore 9.00 del 27 marzo, il cosiddetto “click day”.

Ecco i moduli da utilizzare, caso per caso:

C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;

B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana;

BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell’ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici;

Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo;

LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE;

VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE;

B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.

