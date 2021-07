Francia. Macron: “La società si sta dividendo su base razziale”

Roma, 2 luglio 2021 – Il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista alla rivista ‘Elle’ si è scagliato contro le teorie intersezionali, rese popolari dalla sinistra radicale anglosassone e alla base della cosiddetta ‘cancel culture’, che stanno portando la società a dividersi su basi razziali.

“Vedo la società razzializzarsi gradualmente”, ha affermato Macron, secondo il quale “la logica intersezionale distrugge tutto” perché “riferisce ciascuno alla sua identità”. “Io sono dalla parte universalista. Non mi riconosco in una lotta che rimanda ciascuno alla sua identità o al suo particolarismo”, aggiunge il presidente francese.

Denunciare un accumulo di discriminazioni quando si fa parte di più minoranze come preteso dall’intersezionalità, osserva il capo dell’Eliseo, non ha senso in quanto “le difficoltà sociali non sono strutturate solo dal genere e dal colore della pelle, ma anche dalla disuguaglianza sociale”.