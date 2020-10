in

Roma, 27 ottobre 2020 – L’Agenzia europea della guardia di frontiera, Frontex ha avviato un’inchiesta interna sul sospetto di respingimenti alla frontiera greca, segnalati di recente dai media.

Per il momento, non sono stati trovati documenti o altro materiale a sostegno delle accuse di violazioni della legge o del codice di condotta di Frontex da parte di agenti schierati. Si legge in una nota dell’Agenzia Ue.