Mercoledì 28 ottobre la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2020

Roma, 27 ottobre 2020 – Mercoledì 28 ottobre il Dossier Statistico Immigrazione, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS e dal Centro Studi Confronti, verrà presentato al pubblico e alla stampa. Un appuntamento abituale per fare il punto sull’immigrazione in Italia che, con l’edizione 2020, tocca un traguardo importante: il Dossier compie 30 anni.

Era il 1991 quando, sulla scia della legge Martelli (la prima centrata sulle questioni dell’immigrazione e dell’asilo in Italia), mons. Luigi Di Liegro dava il via alla prima edizione. L’analisi organica dei dati statistici sull’immigrazione era allora una novità assoluta: un’inedita strategia di analisi, di informazione e di comunicazione che dopo 30 anni si è arricchita e strutturata, mantenendo e rinnovando anno dopo anno l’obiettivo di promuovere una conoscenza puntuale del fenomeno migratorio in Italia.

“Il trentennio documentato dal Dossier si presenta come un articolato contenitore di eventi, personaggi, orientamenti, stimoli di ricerca e di impegno operativo” – scrive Franco Pittau nell’introduzione all’edizione 2020.

La presentazione nazionale e quelle regionali si svolgeranno in modalità on – line.

