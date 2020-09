Il presidente tedesco Steinmeier: “Su Italia Italia molta pressione migratoria, Ue agisca subito”

Roma, 17 settembre 2020 – “Le terribili immagini di Moria rispecchiano le conseguenze della politica per i rifugiati europea, tuttora irrisolta. Trovare una sistemazione dignitosa per rifugiati e migranti è un imperativo sia giuridico che morale. È, pertanto, un importante segnale in quest’emergenza che la Germania come altri Paesi europei sia disposta ad accogliere rifugiati provenienti dalla Grecia. Negli scorsi anni, la Grecia e l’Italia, quali Paesi di prima accoglienza, hanno dovuto sopportare il peso principale e molta pressione”.

Lo ha affermato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un’intervista a Repubblica, in cui sottolinea che “l’Italia come Paese di prima accoglienza fa tantissimo e lo fa già da anni”.

Secondo il presidente tedesco, “l’Europa ha bisogno di consenso su due punti: efficace protezione delle frontiere esterne, ma anche un’intesa sull’accoglienza e sulla distribuzione dei rifugiati. E questo deve andare di pari passo con un più forte ruolo dell’Europa nella pacificazione dei conflitti in atto nelle nostre immediate vicinanze. Ciò vale in particolare per il conflitto in corso da anni in Libia. Anche le crescenti tensioni fra la Turchia e la Grecia richiedono una chiara posizione europea. In entrambi i casi, la politica estera europea è chiamata ad agire”.