Immigrazione irregolare, confermata la cooperazione operativa italo-francese nei territori di confine

in

Roma, 22 luglio 2022 – Rinnovare la collaborazione operativa italo-francese nei territori di confine. Questo l’obiettivo degli accordi sottoscritti, lo scorso 19 luglio, tra il prefetto della Savoia Pascal Bolot e il prefetto di Torino Raffaele Ruberto presso la sede della prefettura francese.

A tal fine è stato sottoscritto un protocollo per la definizione delle modalità operative relative all’espletamento di servizi misti di pattugliamento del territorio di confine italo-francese.

Il documento prevede pattuglie congiunte per potenziare l’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità transfrontaliera, in particolare della tratta degli esseri umani e del favoreggiamento della immigrazione irregolare.

Confermata per i prossimi 5 anni, anche, la collaborazione tra il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino e il ‘Corps Departemental d’incendie et de secours ‘ della Savoia con il rinnovo della convenzione di assistenza reciproca e di cooperazione tra i servizi di soccorso. Una assistenza reciproca tra i due Paesi che prevede nella gestione di incidenti l’invio di personale e mezzi per una migliore gestione dell’emergenza.

Relativamente al traforo autostradale del Frejus, interessato da importanti lavori di ammodernamento in ottemperanza alle direttive europee, è stato redatto dalle due prefetture il nuovo Piano di Soccorso Binazionale. Con ottimi risultati, in diversi ambiti di azione, prosegue la cooperazione transfrontaliera tra le due province confinanti.