Integrazione occupazionale e sociale dei richiedenti asilo, il 28 settembre i risultati del progetto “Forwork”

Roma, 23 settembre 2021 – Il prossimo martedì 28 settembre, presso il Centro di formazione internazionale dell’ILO a Torino, si svolgerà l’evento conclusivo di presentazione delle attività e dei risultati del progetto Forwork per discutere quali lezioni si possono trarre per l’integrazione occupazionale e sociale dei richiedenti asilo.

Il progetto di azioni integrate a sostegno dell’inserimento al lavoro di rifugiati e di richiedenti asilo è stato promosso e coordinato da ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), finanziato dalla Commissione Europea, D.G. Employment, Social Affairs and Inclusion, con la collaborazione di sette partner e di quattro istituzioni associate, tra le quali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha partecipato attraverso la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

Il percorso di integrazione ha avuto come beneficiari rifugiati e richiedenti asilo, ospiti nei centri di accoglienza in Piemonte e in Albania.

La partecipazione all’evento, che si svolgerà anche online dalle 9:30 alle 12:30, è aperta a tutti gli interessati. Sarà possibile registrarsi dal sito dedicato al progetto, tramite questo link.