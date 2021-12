Invia amore ai tuoi cari

in

Per gli stranieri in Italia è tradizione trascorrere il Natale a casa in famiglia: una festa simbolo della riunione e del calore familiare.

L’atmosfera che si respira nel periodo natalizio è molto piacevole e calorosa ed è sempre più apprezzata dai milioni di stranieri che hanno scelto l’Italia come casa.

Le città, con le loro strade e piazze, si riempiono di addobbi e luci natalizie e nell’aria aleggia un senso di calma e serenità.

Nelle maggiori piazze vengono addobbati grandi alberi di Natale con festoni, ghirlande, stelle, luci e palle colorate, tutte tradizioni sempre più amate dai nuovi cittadini della nuova Italia.

