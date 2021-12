Codice della strada: le novità in vigore. La mini-guida dei nostri esperti

in

Roma, 17 dicembre 2021 – Con la Legge 9 novembre 2021 n. 156 in vigore dal 10 novembre 2021 sono state introdotte alcune importanti novità, oltre all’estensione della validità del foglio rosa e alla previsione di un’ulteriore prova pratica per il conseguimento della patente di guida (approfondimento al seguente link), con modifica di 40 articoli del Codice della strada.

Prevista l’introduzione di un bonus patente:

Si tratta di un incentivo, sotto forma di rimborso spese, rivolto a chi intende conseguire la patente di guida per lavorare nel settore del trasporto merci. Rivolto agli under 35 e coloro che percepiscono reddito di cittadinanza ed altri ammortizzatori sociali, prevede un rimborso fino al 50% delle spese sostenute. Termine per la concessione fino al 30 giugno 2022.

Moto: introdotto obbligo di casco anche per passeggero maggiorenne: fino al 9 novembre 2021 l’obbligo riguardava solo i minorenni, ora il guidatore risponderà anche se il passeggero è maggiorenne, con una multa da 83 a 333 euro, oltre al fermo amministrativo del mezzo e decurtazione di 5 punti patente.

Divieto dell’uso di tablet mentre si guida: il divieto, ora espressamente previsto per i telefonini, si estende a tutti i dispositivi che comportano anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante: computer portatili, notebook, tablet. Le sanzioni rimangono invariate: multa da un minimo di 165 euro a un massimo di 660 euro, oltre alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la stessa persona commette un’ulteriore violazione nei due anni successivi;

Persone con con disabilità: raddoppiano le multe per chi parcheggia nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili, anche senza mostrare la relativa autorizzazione. Aumentata da un minimo di 168 ad un massimo di 672 euro.

Inoltre: dal primo gennaio 2022 i veicoli per il trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiate gratuitamente anche nelle aree a pagamento, sei posti riservati risultano occupati.

Passaggi pedonali: ora chi è alla guida di veicoli è obbligato a dare la precedenza, rallentando o fermandosi, non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a chi si accinge a farlo.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato