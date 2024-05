Lavoratori formati all’estero: online l’approfondimento a cura del Ministero del Lavoro

Roma, 24 maggio 2024 – Grazie alle modifiche introdotte nel testo Unico dell’Immigrazione dal “Decreto Cutro” (DL 20/2023, convertito dalla L 50/2023), i lavoratori stranieri che hanno frequentato all’estero programmi di formazione professionale e civico linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possono entrare in Italia ed essere assunti in qualunque momento dell’anno, indipendentemente dalle quote di ingressi per lavoro autorizzati dal governo con i decreti flussi.

È on line sul Portale Integrazione Migranti un approfodimento su questo nuovo canale di ingressi “fuori quota”. Raccoglie le risposte alle domande più frequenti, presenta le linee guida per predisporre e valutare i programmi, dà conto dei programmi già approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e illustra la procedura per far arrivare in Italia e assumere i lavoratori formati all’estero e la normativa.