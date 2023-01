Migranti. Bocciati i ricorsi della Lega dopo stop a emendamenti al decreto Ong

Roma, 26 gennaio 2023 – La maggioranza del governo italiano ha respinto i ricorsi presentati dalla Lega sulla inammissibilità degli emendamenti presentati dal partito di Matteo Salvini al testo che prevede “disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori”, noto come decreto Ong. La decisione è stata presa durante una riunione congiunta delle Commissioni per gli Affari costituzionali e i trasporti della Camera dei Deputati.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato di avere “totale fiducia nel ministro Piantedosi” e di non essere irritato dalla decisione. I deputati di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì e Fabio Raimondo, hanno sottolineato che “non c’è nessun caso politico, nessuna spaccatura nella maggioranza: la decisione è stata motivata dal fatto che gli emendamenti presentati non rientravano nel perimetro del decreto stabilito in Consiglio dei ministri”.

Forza Italia, dal canto suo, ha sottolineato che non c’è alcuna divisione nella maggioranza e che gli emendamenti presentati dalla Lega erano inammissibili in quanto estranei alla materia del decreto. Tuttavia, il partito ha dichiarato la propria disponibilità a discutere e approvare nuove norme per fermare l’immigrazione illegale in futuro.