Migranti. Naufragio nel Mediterraneo: sei i morti, anche un bimbo di sei mesi

in

Roma, 12 novembre 2020 – Oltre un centinaio di migranti sono finiti in mare nelle scorse ore dopo che il gommone con il quale stavano tentando la traversata del Mediterraneo è naufragato. In sei hanno perso la vita, inghiotti dalle onde, compresa un bimbo di soli 6 mesi.

Testimoni sono stati ancora una volta i volontari di Open Arms. La segnalazione di un mezzo in difficoltà è arrivata alla Ong spagnola in mattinata da parte di uno dei velivoli di Frontex.

L’imbarcazione, dice la Guardia Costiera italiana, era in area Sar di responsabilità libica e la Ong è stata contattata in quanto “mezzo più utilmente impiegabile al momento”. Una volta raggiunto il punto indicato, però, i volontari si sono trovati di fronte una “complicatissima operazione di soccorso”: il gommone, dice infatti Open Arms, con a bordo circa cento persone tra le quali alcuni bambini e donne incinte, “aveva ceduto e le persone erano già tutte in acqua, prive di salvagente e di dispositivi di sicurezza”.