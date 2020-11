Migranti. Di Maio: “Ue si faccia carico pienamente delle sue frontiere”

Roma, 12 novembre 2020 – “L’Italia non è ancora soddisfatta della proposta della Commissione europea si asilo e migrazione”. Questo il commento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Montecitorio parlando degli sforzi italiani sul tema in sede europea.

“Serve inoltre un nuovo codice dell’Unione europea per la sicurezza dei trasporti. Equiparare richiedente asilo a potenziale terrorista è un errore che contraddice la realtà e i valori europei. Vanno separati i diritti dalla minaccia, ma allo stesso tempo l’Europa deve farsi pienamente carico delle proprie frontiere, finanziare i rimpatri e cambiare davvero il principio di Dublino, rivedendo la regola ingiusta chi prima accoglie poi gestisce. Non riteniamo ancora soddisfacente la nuova proposta della Commissione europea sul nuovo patto sulla migrazione e l’asilo ed è per questo che stiamo lavorando con la ministra Lamorgese per rendere prioritari questi obiettivi ai tavoli europei”.