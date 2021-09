Migranti. Salvini attacca Lamorgese: “Arrivi via mare sono aumentati del 591% rispetto a due anni”

in

Roma, 6 settembre 2021 – “Non vedo dove sia questo gran lavoro della Lamorgese, perché gli arrivi via mare sono aumentati del 591% rispetto a due anni fa”. Lo ha detto venerdì scorso il leader della Lega Matteo Salvini durante la trasmissione “Lavori in corso” su Radio Radio, parlando di quanto aveva detto ieri il premier Draghi della titolare del Viminale e citando dati del Sole 24Ore sull’arrivo dei migranti in Italia.

La Lamorgese “o cambia rotta e comincia a fare il ministro o sarà un problema”. ha aggiunto Salvini.