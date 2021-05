Milano, 14 rappresentanti danno vita alla Consulta diocesana dei migranti

Roma, 24 maggio 2021 – È stata celebrata ieri mattina al Duomo di Milano dall’arcivescovo Mario Delpini la Messa per la solennità di Pentecoste che è coincisa con la Festa delle genti e ha coinvolto i rappresentanti delle 25 comunità di migranti presenti in Diocesi.

Al termine della Messa, come si legge in una nota della Diocesi, è stata annunciata la nascita della nuova Consulta diocesana dei migranti, che sarà composta da un presbitero e due laici per ciascuna delle sette Zone pastorali, dal responsabile e dalla segretaria dell’Ufficio per la pastorale dei migranti, da un rappresentante dei cappellani etnici e dalla moderatrice della consulta ‘Chiesa dalle genti’.

I 14 rappresentanti laici individuati nelle varie zone pastorali per far parte della Consulta sono scelti – tra cittadini italiani e stranieri – in base alla loro sensibilità ed esperienza sui temi dell’immigrazione, dell’interculturalità e dell’integrazione, oltre che al loro effettivo inserimento nel tessuto pastorale ambrosiano.