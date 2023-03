Papa Francesco: “Sbagliato pensare che chiudendosi agli stranieri ci si sviluppa”

Roma, 9 marzo 2023 – Papa Francesco ha recentemente ribadito l’importanza dell’accoglienza e dell’apertura verso i migranti e i rifugiati nel mondo attuale. Nel suo discorso alla Fraterna Domus di Sacrofano, ha citato il capitolo 141 della sua enciclica Fratelli tutti, in cui sostiene che la vera qualità dei Paesi si misura dalla loro capacità di pensare come famiglia umana.

Il Papa ha espresso preoccupazione per il fatto che gli immigrati siano spesso visti come usurpatori che non offrono nulla, mentre i poveri sono considerati pericolosi o inutili. Ha sottolineato che solo una cultura sociale e politica che comprenda l’accoglienza gratuita potrà avere futuro e che l’aspetto della gratuità è essenziale per generare fraternità ed amicizia sociale.

Il Papa ha sottolineato che l’altro merita di essere accolto non tanto per quello che ha o che può dare, ma per quello che è. Ha richiamato la tradizione dell’Antico Testamento, in cui le tre persone alle quali occorre prestare servizio sono la vedova, l’orfano e il migrante, e ha invitato a riprendere l’importante tradizione dell’accoglienza di chi non ha.

Il Papa ha concluso affermando che l’accoglienza è uno dei tratti che caratterizzano un mondo aperto e che la Fratelli tutti è un appello a pensare e generare un mondo aperto, contro la chiusura di sacrestia.