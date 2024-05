Passaporti: si accorciano i tempi per il rilascio, ma ancora problemi nelle grandi città

Roma, 23 maggio 2024 – L’ottenimento del passaporto in Italia rimane un processo complesso, soprattutto nelle città più grandi. Nonostante un miglioramento generale rispetto a sei mesi fa, come rilevato dall’inchiesta di Altroconsumo, i tempi di attesa sono ancora problematici in alcune località.

Tempi di attesa in Italia

L’inchiesta, condotta in 19 città italiane, mostra una riduzione dei tempi di attesa per ottenere un appuntamento in questura tramite la piattaforma della Polizia di Stato. Tuttavia, la situazione varia notevolmente da città a città. Il 30 aprile scorso, solo Bergamo non presentava disponibilità di appuntamenti, rispetto a sei città nella rilevazione del 14 novembre 2023 (Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Potenza e Torino).

Le città con tempi di attesa più lunghi

Nelle grandi città come Milano e Cagliari, i tempi di attesa superano ancora i tre mesi. Anche Napoli, Bologna, Firenze e Torino registrano tempi tra i due e i tre mesi. La situazione è particolarmente critica a Pordenone, dove l’attesa può arrivare fino a otto mesi, nonostante un lieve miglioramento rispetto ai sei mesi fa quando non c’era alcuna disponibilità. Bergamo, Firenze e Trento, non inclusi nella precedente rilevazione, mostrano tempi di attesa rispettivamente di 71 e 65 giorni.

Le città con tempi di attesa più brevi

Al contrario, in città come Pescara e Roma, i tempi di attesa sono significativamente più brevi: rispettivamente 2 e 17 giorni. Altre città con attese ragionevoli includono Bari (20 giorni), Ancona (8 giorni), e Reggio Calabria (10 giorni). Questi miglioramenti sono il risultato di una riorganizzazione degli uffici preposti e l’aumento del personale dedicato.

Il costo del passaporto italiano

Altroconsumo evidenzia che il costo del passaporto italiano è tra i più alti d’Europa. Rinnovare o ottenere un passaporto in Italia costa 116 euro, inclusi 42,50 euro di versamento al Ministero delle Finanze e 73,50 euro di contrassegno amministrativo. Se si fa la richiesta in un ufficio postale, si aggiungono 14,20 euro, portando il totale a 130,20 euro. Questo è significativamente più alto rispetto ad altri Paesi europei, dove in Spagna costa 30 euro e in Germania 60 euro.

Nonostante i progressi, ottenere un passaporto in Italia rimane una sfida, soprattutto nelle città più grandi. I costi elevati rispetto ad altri Paesi europei aggiungono ulteriore frustrazione per i cittadini. Tuttavia, le iniziative per migliorare i tempi di attesa in alcune città dimostrano che un cambiamento positivo è possibile, anche se c’è ancora molto da fare per rendere il processo più efficiente e accessibile per tutti.