Roma, 14 marzo 2022 – Proseguono gli arrivi di persone in fuga dal conflitto in Ucraina. Alle 8 di ieri mattina erano 37.447 le persone giunte in Italia: 19.002 donne, 3.298 uomini e 15.147 minori.

Le principali città di destinazione dichiarate continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.