Sud Italia. Saviano: “L’Italia ha bisogno di un milione di migranti”

Roma, 4 maggio 2021 – “In Italia è urgente accogliere un milione di migranti e renderli cittadini italiani, installarli nel sud per far rivivere questa regione che si svuota. Il Mediterraneo è una delle più grandi fosse comuni del mondo”.

Roberto Saviano si è espresso così a Liberation in occasione dell’uscita in Francia del suo libro “In mare non esistono taxi”.

“Più che un’intervista è un grido di resistenza contro un’Europa morente e indifferente, cannibalizzata dall’estrema destra e dalla paura dell’altro, del diverso” – spiega. “La crisi dei migranti – sottolinea – illustra tutte le cattive politiche d’Europa”.