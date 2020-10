Viminale. Nel 2020 sbarcati 26.500 migranti, il 42% tunisini

in

Roma, 22 ottobre 2020 – Sono ad oggi 26.532 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 9.320 mentre nel 2018 furono 21.935. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni.

Degli oltre 26.500 migranti sbarcati in Italia nel 2020, 11.147 sono di nazionalità tunisina (42%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Bangladesh (3.343, 13%), Costa d’Avorio (1.207, 5%), Algeria (1.194, 4%), Pakistan (1.167, 4%), Sudan (872, 3%), Afghanistan (771, 3%), Egitto (760, 3%), Marocco (693, 3%), Somalia (618, 2%) a cui si aggiungono 4.760 persone (18%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Fino ad oggi sono stati 3.398 i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare. Il dato, aggiornato al 20 ottobre, è superiore a quello dei minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane lungo tutto il 2019 (1.680), si avvicina a quello del 2018 (3.536) mentre mostra un calo rispetto al 2017 (15.779).