Decreto Flussi. Ingresso per autotrasportatori: chi può fare richiesta? L’esperto risponde

Roma, 22 febbraio 2023 – E’ possibile presentare domanda di nulla osta nel settore dell’autotrasporto merci solo per cittadini stranieri muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE rilasciata da uno dei Paesi di cui all’art 3, comma 1, lettera a) del Decreto flussi e che sia convertibile in Italia.

Quindi, saranno ammissibili in Italia solo i cittadini dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia un accordo di reciprocità che permette la convertibilità della Patente in questione, ovvero: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia ed Ucraina.

E’ possibile verificare gli accordi aggiornati con altri Paesi al seguente link.

I lavoratori, una volta entrati in Italia, potranno condurre con la patente non comunitaria a nome dell’impresa che effettua trasporto fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Dopo tale termine sarà necessario convertire la patente.

La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato e massimo di un anno.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato