Comunità. Johanna Noveras, la giovane promessa italo-filippina del nuoto internazionale

Roma, 27 aprile 2021 – Si chiama Johanna Noveras la undicenne filippina campionessa regionale nei 100m e 200m rana e 400m stile libero (salita sul podio classificandosi 3° anche nei 100m stile libero) al XII Campionato Italiano Esordienti A e B su base Regionale a Lamezia Terme.

Johanna è nata e cresciuta a Reggio Calabria da un solo genitore, la mamma. Ha iniziato a frequentare l’Italica Sport Reggio Calabria quando era in terza elementare e l’anno successivo è diventata un’atleta della Federazione Italia Nuoto (FIN).

Inoltre, Johanna si è classificata anche 2° nei 200m e 3° nei 200m nella gara regionale di Kayak tenutasi a Nicolette (Enna-Sicilia).

Johanna sogna di diventare un giorno famosa in tutto il mondo e desidera diventare un’ispirazione per i giovani filippini qui in Italia che desiderano entrare nel mondo dello sport.