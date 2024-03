Primo concerto da solista a Roma del baritono filippino Joseleo Logdat, un successo!

Roma, 20 marzo 2024 – Il talentuoso baritono filippino, Joseleo Logdat, ha commosso il pubblico romano con il suo eccezionale debutto da solista. A febbraio 2024, presso l’Ambasciata delle Filippine a Roma, ha regalato un’esperienza musicale indimenticabile durante il concerto intitolato “Arias for Eros, Love songs from Italy, the Philippines and the World”. Accompagnato dalla maestria al pianoforte del Maestro Simone Maria Marziali, Logdat ha condotto gli spettatori in un viaggio attraverso le emozioni dell’amore, esplorando i suoni e le melodie delle culture italiane, filippine e inglesi.

L’Ambasciatore delle Filippine in Italia, Neal Imperial, ha presentato con orgoglio Logdat come un’icona della diaspora filippina in Italia, raccontando la sua incredibile ascesa da umile membro di un coro a una stella emergente nel mondo della musica. Attraverso il suo straordinario talento e la sua passione, Logdat ha conquistato il cuore del pubblico internazionale, diventando una fonte di orgoglio nazionale e un ponte culturale tra le Filippine e l’Italia.

Con un repertorio che spaziava dalle classiche melodie italiane come “Se” da Cinema Paradiso e “Di Provenza il mar” da La Traviata, ai suggestivi kundiman filippini come “Ugoy ng Duyan” e “Payapang Daigdig”, Logdat ha dimostrato la sua versatilità e il suo carisma sul palco.

Il concerto si è concluso con una straordinaria interpretazione di “Non ti scordar di me” di Ernesto de Curtis, seguita da richieste di bis che hanno portato Logdat a regalare al pubblico altre due incredibili canzoni italiane: “Con Te Partirò” e “Funiculì funiculà”.

La serata ha visto la partecipazione di una selezionata audience composta da membri del Corpo Diplomatico, delle Organizzazioni Internazionali, della comunità culturale italiana, dei leader della comunità filippina, del settore privato e del mondo accademico, tutti uniti nell’ammirare e celebrare il talento straordinario di Joseleo Logdat.

