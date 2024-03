Raulin Rodriguez arriva a Roma in concerto per far battere i cuori al ritmo della bachata

Roma, 20 marzo 2024 – L’aria di Roma si impregna del sapore caraibico il 4 aprile, quando il rinomato cantante dominicano di bachata, Raulin Rodriguez, si esibirà nell’intimo scenario del Locale Hashtag Club. Gli amanti della musica latina sono invitati a una serata indimenticabile, dove potranno immergersi nei ritmi sensuali della bachata.

Con le porte che si apriranno dalle 20:00, l’attesa e l’entusiasmo del pubblico aumenteranno man mano che l’ora del concerto, prevista per le 23:00, si avvicinerà. L’evento è presentato da Latinatión, FD Promotor e Mía eventos. Questo evento promette di essere un’esperienza unica che fonde l’essenza della Repubblica Dominicana con il fascino romano.

Raulin Rodriguez, conosciuto in Repubblica Dominicana come “El Cacique del Amargue”, fa parte della trinità dei bachateros più rinomati nella storia di questo genere, insieme ad Antony Santos e Luis Vargas. La sua carriera nella bachata è una costellazione di successi che ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria musicale. Pochi possono eguagliare la qualità e la passione che trasmette questo virtuoso della bachata, la cui musica ha conquistato palcoscenici in tutto il mondo. Dal Messico alla Spagna, passando per New York, Miami e oltre, le melodie inconfondibili di Raulin hanno conquistato cuori e fatto ballare folle. Ora è il turno di Roma di unirsi a questa celebrazione di ritmo ed emozione.

Roma si prepara per una serata che promette di essere indimenticabile. Raulin Rodriguez porterà tutto il suo pubblico in un viaggio attraverso le seducenti melodie della bachata, assicurando che la città eterna non smetta di ballare sotto l’incantesimo della sua musica.

Non perdere l’occasione di far parte di questa esperienza bachatera unica che dà il benvenuto alla primavera!.

Cristina Zambrano León