La Geo Barents sbarca a Marina di Carrara con 249 migranti soccorsi al largo della Libia

Roma, 20 marzo 2024 – Nella fresca alba di questa mattina, intorno alle 6, il porto di Marina di Carrara ha accolto la Geo Barents, la nave di soccorso dei migranti operata da Medici senza Frontiere. Un’operazione di salvataggio che ha portato a bordo ben 249 persone, soccorse al largo della Libia.

Una volta completate le delicate operazioni di sbarco, i migranti saranno condotti al padiglione del vicino complesso fieristico per ricevere le prime cure e le necessarie procedure di riconoscimento. Successivamente, saranno distribuiti tra le varie strutture di accoglienza sparse per tutta l’Italia.

Per il porto di Marina di Carrara, questo è stato l’undicesimo sbarco di migranti, segnando il secondo del 2024 e risultando il più significativo in termini numerici. La presenza della Geo Barents, invece, è il terzo attracco in questo scalo apuano, dopo i due avvenuti durante la scorsa estate.

L’arrivo della Geo Barents e il conseguente sbarco dei migranti mettono in evidenza l’importanza dei porti italiani come punti cruciali per le operazioni di salvataggio e soccorso in mare. In un contesto in cui il Mediterraneo continua ad essere attraversato da persone in cerca di sicurezza e opportunità, è fondamentale garantire un’accoglienza dignitosa e un supporto adeguato per coloro che fuggono da situazioni di pericolo e conflitto.

Medici senza Frontiere e altre organizzazioni umanitarie svolgono un ruolo essenziale nel fornire assistenza e soccorso a chiunque si trovi in pericolo in mare. Tuttavia, è altrettanto importante che le istituzioni e i governi europei lavorino insieme per sviluppare soluzioni a lungo termine che affrontino le cause profonde delle migrazioni e garantiscano vie sicure e legali per chi cerca protezione.

In attesa di tali soluzioni, è fondamentale continuare a supportare e riconoscere il valore del lavoro svolto dalle organizzazioni umanitarie come Medici senza Frontiere e mantenere un’impegno condiviso per proteggere i diritti umani e la dignità di tutte le persone, indipendentemente dalla loro provenienza.